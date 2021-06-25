北農群聚持續燒，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，北市政府否決中央全面PCR採檢的建議，但是用快篩恐出現偽陽性、偽陰性的問題，前者還好，但後者就很可怕，試想偽陰性者繼續在人來人往的市場工作，是否會傳給更多人，且北農4千人全打疫苗，周末恐出現數千人發燒、頭痛及肌肉痛的感冒症狀，屆時該如何區分是疾病症狀還是疫苗的副作用？

謝宗學昨在臉書發文表示，連2天本土確診回溫到三位數，每日感染人數似乎無法再進一步壓低，其中最令他擔心的就是「北農群聚事件」，他覺得很可怕，目前北農群聚已累計55例確診，而新北市累積與北農案相關的確診共38例，即使目前篩檢的陽性確診率不到0.1%，但風暴依然沒有停歇的跡象。

謝宗學指出，台北市政府否決中央全面PCR採檢的建議，但快篩存在明顯偽陽性、偽陰性的問題，偽陽性還好，可由PCR確認，偽陰性則比較可怕多，如果篩檢結果為偽陰性者在人來人往的市場持續工作，不知道會有多少人因此染病？

謝宗學說，偽陰性的人，接種新冠肺炎疫苗後，可能會出現發燒、畏寒、頭痛和肌肉痛等症狀，且這類人出現症狀很有可能被誤認成疫苗的副作用，延遲診斷是必然的結果，到時將有更多人曝露在染病的風險之中。

謝宗學也說，單劑疫苗要等大概兩週才會逐漸有保護力，對於降低重症機率的效果較為明顯，但無法保證不被感染或不傳疾病給他人。基於這些理由，他一直反對用注射疫苗的方式來試圖控制群聚事件。

謝宗學提到，按照目前的進度，北農4000多人應可在25日完成疫苗接種，周末恐出現數千人發燒、頭痛以及肌肉痛的感冒症狀，屆時要如何區分是疾病症狀還是疫苗的副作用？「若有快篩偽陰性者在其中，延遲診斷，會不會形成更大規模的傳播鏈？」