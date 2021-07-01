台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」， 今年進入十周年，賽事原本希望擴大舉辦，卻因新冠肺炎疫情再次爆發，考量工作人員及跑者參與的風險，今天宣布取消實體賽事，改以全新的線上跑活動，歡慶值得紀念的十周年。

近兩個月國內新冠疫情再度升溫，田中馬今天（1日）在官方臉書粉絲專頁發出公告，「因為對於下半年的種種不確定性，也考量到參賽選手及工作夥伴的安全健康，經審慎評估後，2021田中馬將取消實體賽事，改以全新的線上跑活動與大家在線上相聚。」

田中馬總幹事鄭宗政表示，2021年疫情延燒，連帶影響許多路跑賽事的舉辦，「一直以來，田中馬都被許多跑友視為最具有人情味的馬拉松賽事，今年之所以將實體馬改為線上跑，就是期望持續守護台灣，同時在疫情持續延燒的當下，繼續為台灣帶來更多的正面能量。」

鄭宗政補充，田中馬線上跑活動，預計9月初公布細節及報名辦法，並有別於國內許多線上跑活動，秉持過去田中馬創新的精神，帶給大家不同的體驗，除了獻給原本就喜愛田中馬的跑者外，也邀請更多不常跑步的人勇敢跑出戶外，追求健康。

田中馬被稱為「台灣最有人情味的馬拉松」，每屆賽事報名名額都迅速秒殺，中籤率只有二成四，是國內最難中籤的馬拉松賽事，去年雖受新冠疫情影響，海外跑者無法參與，但透過「田中馬線上跑」的活動，線上與實體合計超過1萬8000人參與。