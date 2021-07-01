圖為媒體凌晨接受安檢。（許依晨攝）

今年是中共建黨百年，重頭戲「慶祝中國共產黨成立100周年大會」今日上午8時在北京天安門廣場登場。維安以最高規格對待，受邀賓客以及境內外媒體凌晨三點便得離開官方指定隔離飯店，出發接受安檢，對媒體的安檢過程中，卻發生一段小插曲，攜帶蘋果筆記型電腦的境外媒體全被擋下，要求必須貼上代表官方認證的標籤才被放行。

根據官方公布此次建黨百年大會於上午8時登場，習近平將發表重要談話。採訪的中外媒體凌晨兩時半便被要求從隔離飯店出發前往梅地亞中心接受安檢，安檢對於媒體攜帶器材規定相當嚴格，任何攝影傳輸設備皆皆需提前報備，此外，也規定一人只能攜帶一支手機，手機還必須貼上大會發放的標籤才能帶入。

當媒體到達安檢處，一一排隊接受安檢時，突然出現一陣騷動，安檢人員要求攜帶蘋果電腦者不能通關，得先在一旁等候上級指示。

由於只針對蘋果而來，許多中外記者感到相當錯愕與不解，有境外媒體表示「誰（的電腦）不是蘋果啊！」

於是一群約莫30多人的「蘋果大軍」在現場等候安檢人員「貼標」後，才終於放行。可見北京當局對於建黨百年維安相當謹慎，不能出任何一丁點差錯。