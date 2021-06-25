【愛傳媒黃珊珊專欄】6月23日北農快篩站的醫護人員堅守到凌晨兩點，24日一早又開站，繼續替所有的攤商及承銷人篩檢，我要特別感謝所有聯醫及支援的醫護同仁，謝謝你們一整天下來的辛苦，守護所有承銷人、攤商的安全。

台北市自從成立快篩站以來，一直都是以快篩加上PCR的方式做篩檢，針對北農專案，農委會在6月21日下令24日凌晨開始，進入雙北批發市場必須持有快篩陰性證明，因此，我也在22日晚間與中央的會議中，親自向部長說明台北市將採快篩方法加速篩檢量能，盡快讓所有人員取得證明。

24日晚開始，原本萬大國小的聯醫快篩團隊，將在區民活動中心成立前進指揮所，接下來的三個禮拜，由聯合醫院團隊進駐，精準掌控所有進入北農人員的健康狀況。

這兩天我們也陸續替北農員工、承銷人及公司其餘人員在快篩陰性後施打疫苗，希望儘速鎖住感染源，當然，疫苗接種後的兩週仍有感染可能性，有必要也會再做快篩或PCR，我們將密切監控！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。