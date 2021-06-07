美股上周五收高，惟國內疫情續燒，甚至半導體產業也面臨群聚風暴，台股集中市場今日仍是持續震盪，盤中最高17189.23點、最低16775.85點，高低震盪達413點；盤面上，航海王翻船、鋼鐵人回落，只倚靠造紙、PCB、面板、生醫族群力抗空頭，終場指數下跌63.5點，收17083.91點，守住萬七關，並拉出308點長下影線。

籌碼面，今日外資連續第二日賣超、但縮減至78.2169億元，投信買超18.5107億元，自營商賣超11.6384億元，三大法人賣超71.34億元。技術面，5日RSI為62.28，10日RSI為59.98；9日K值為84.37，9日D值為87.69；20日乖離率為-0.03。

分析師表示，台股今日守在萬七整數關卡之上，終場收長下影線，目前指數來到密集賣壓區，預期短線將會震盪加劇，不排除將有再次回測季線的可能，持股宜嚴控水位，待正式止程後再擇優進場布局。

盤面上，航海王遭空頭巨浪打翻，長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)盤中紛紛落水觸跌停，僅靠遠雄港(5607)、宅配通(2642)、榮運(2607)、中櫃(2613)等零星個股撐盤，終場類指大跌4.57%，成為今日重災區。高端疫苗(6547)今起10個營業日分盤交易均改為20分鐘撮合一次，股價苦吞第6根跌停，市值已蒸發近400億元。京元電子(2449)群聚效應擴大恐衝擊半導體產業，今日晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)盤中雙雙跌逾1%，京元電子、超豐(2441)、智邦(2345)等皆跌逾2%，惟中場過後低接買盤進駐，京元電子、超豐雙雙翻紅收高，晶圓雙雄跌幅也隨之縮減。

分析師指出，台灣疫情居高不下，多頭追價力道受限，高檔賣壓不輕。本周進入5月營收公布高峰期，科技廠群聚感染是否會擴大及電子股是否接棒將牽動台股後市。短線需觀察疫情發展，操作上買黑不買紅，漲多股勿追，不妨留意5月營收及前5月營收成長表現佳的族群。

(時報資訊)