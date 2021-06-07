台股累計今年初開盤迄6月4日共99個交易日，集中市場總成交值為40兆4,694.90億元，市場日均值為4,087.83億元，股票成交量週轉率為99.95％。群益證券預期本周台股指數區間為16,750-17,700點，本周看好五大題材類股，包含：記憶體股、Q2獲利業績股、宅經濟概念股、鋼鐵股、貨櫃航運股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.台灣經濟成長率不受疫情影響，中央銀行總裁表示上次理事會（第1季）央行對2021年經濟成長率預測值為4.53％，而主計總處公布預測值是4.64％，疫情升高後，近來諸多國際機構對台灣今年GDP成長預測，仍是不降反升。

2.台幣匯率相對強勢，5月起台幣匯率維持強勢反應出口熱絡升值壓力，台商資金持續回流，並吸引許多外資流入後觀望套匯，預估未來疫情趨緩後，央行將口頭勸導資金引入股市。

3.強勢股持續增加，股價表現是市場強弱的最佳檢測指標，指數尚未能收復前波17,709高點，主因是台積電與權值股反彈力道轉弱，但利基型科技股、航運、紡織等股價陸續創新高，持續維持多頭格局。

(工商 )