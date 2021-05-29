雙北新冠肺炎確診數飆高，各醫療院所量能吃緊，台北市醫師職業工會29日晚間在臉書發文求救，呼籲政府重視北市聯醫仁愛院區確診病患爆量問題，公會表示過去1周曾有14床確診病人在急診待床無法住院，從15日確診暴增到今日，醫護人員由5名擴增至62名，當中卻只有8名具有呼吸器照顧足夠經驗，希望政府能正視此問題盡早解決。

臺北市醫師職業工會在臉書發文表示，北市聯醫仁愛院區在29日已收治65床確診病患，24床需使用呼吸器，24床中更有13床因加護病房量能已滿，只能在普通病房治療，還有些合併洗腎等需求的重症個案，無法入住加護病房；過去1周曾有14床確診病人在急診待床無法住院，此外15日確診數首次破百時，院內由5名呼吸器照顧經驗豐富的護理師負責輪值病房，但到29日時，已擴大到約62名護理師負責輪值，其中只有8名護理師具呼吸器照顧的足夠經驗。

台北市醫師職業工會29日晚間在臉書發文求救，呼籲政府重視北市聯醫仁愛院區確診病患爆量問題。（圖／翻攝自臺北市醫師職業工會臉書）

臺北市醫師職業工會表示，仁愛院區從人力到呼吸器的數量已嚴重不足，而此現況可能就是目前雙北許多醫院乃至未來全台各層級醫院的縮影，痛批台北市衛生局與督導的中央部會卻忽視此情況，呼籲主管機關應徹底評估轄下各醫療院所的量能，將病患送往急診待床時間最短的醫療院所，而非由各院急診自行靠人脈或讓市民自行四處聯絡以拜託他院收治，呼籲衛生局應建立統一的轉送機制。

臺北市醫師職業工會表示，仁愛院區的醫護人員需要的，不是一個無視市聯醫量能，只是驕傲市聯醫收治個案數是全北市第一名的總院長；不是一個對於各院真正醫療量能都無法確切掌握的中央部會；更不是任何在轄下各醫院已水深火熱，還屢屢在記者會上與中央互別苗頭的市長，「醫護人員此時需要的，是更多的自我節制和更多的責任感、同理心。」

(中時新聞網)