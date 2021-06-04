北市府部署數家防疫專責旅館，收治輕症、無症狀確診者，市長柯文哲考量目前床數充足，預計將先前借用的集中檢疫所還給中央，再由中央協助調度支援新北市，且未來新北市確診者也能入住北市的防疫旅館，即使要送醫也有對口醫院，有效串連雙北醫療與防疫旅館資源。

北市府日前鼓勵確診者住進防疫旅館，確保民眾病況變化時，能有醫護人員隨時監看。柯指出，為讓防疫旅館床位做最有效利用，在北市床位充足的情況下，將歸還之前與中央借用的集中檢疫所，無論在北市境內或周邊都一樣，再由中央統一調度支援新北市。

柯說，新北市民若有快篩陽性或PCR確診，未來有可能送到台北的專責防疫旅館，因為北市還有空位，若須就醫，每間防疫旅館都有對口的醫院，可直接搭救護車送醫。此舉可讓雙北醫療與防疫旅館資源串接，緩衝調度的角色則由中央來做。

至於北市醫療量能，柯文哲說，現有專責病房為1177床，加上負壓隔離病床、普通隔離病床一共為1363床，必須感謝很多人的幫忙，他每天開會也會想循問消防局，確保救護車送醫是否順暢，但目前都沒有問題，病人都能很快送進醫院。

(中時 )