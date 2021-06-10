好心肝診所涉嫌違法施打疫苗案，台北市長柯文哲公開道歉，台北地檢署也已分案追查。台灣國辦公室主任陳峻涵今天下午也赴北檢按鈴，控告柯涉嫌圖利，並呼籲台北市民一起嚴厲監督，不能讓柯「趁疫」謀取個人私利。

陳峻涵表示，疫情開始後，柯文哲幾乎每天炮打中央，都沒針對台北市防疫有具體作為，難怪北市確診人數一直居高不下，依柯這種投機心態，想利用疫情累積聲量，一點都不意外，但現在疫苗珍貴，柯竟讓好心肝案發生，大家實在是匪夷所思，不敢想像。

陳峻涵說，依照柯文哲個性，早就該摔病歷表達憤怒，但這次只有雲淡風輕地說：「我們也承認錯誤，改過就好」，不慍不火的態度跟柯文哲平常給人的想像不一樣，反而讓人有遐想的空間。

陳峻涵指出，柯文哲在上午緊急開記者會，說除了好心肝，還有小禾馨等另5家診所也有獲配疫苗，並拿出公文書，試圖把中央拖下水，這只讓大家覺得越描越黑，因為副市長黃珊珊與衛生局長黃世傑的說法互相矛盾，懷疑柯只是相打泥巴仗。

陳峻涵表示，台灣國辦公室今天代表人民立場提告，在疫情嚴峻的狀況下，大家要同島一命、好好防疫，這時候還有人在搞一些亂七八糟的事情，人民肯定不能接受，希望檢察官徹底清查本案到底有沒有圖利，給社會大眾一個交代。因柯還肖想2024大位，需要大家非常嚴厲的監督，不能讓柯趁疫情混沌之時謀個人的私利。

(中時 )