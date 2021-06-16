本土疫情不斷升溫，台北市市長柯文哲、新北市市長侯友宜、台中市市長盧秀燕，分別拿下防疫民調前三名。港媒評論指出，在柯、侯「逆風高飛」成綠營箭靶後，盧恐將成綠營下一個攻擊標的；鑑於綠營對雙北市長的攻勢，盧近期態度漸趨低調、強調施打政策均配合官方規範，這除能避沾染雙北色彩，更能有效遠離政治風暴。

根據香港媒體《中評社》15日評論表示，台北市某診所近日遭踢爆偷打特權疫苗，此事遭到綠營府、院、黨與側翼群起圍攻，不少人認為這是綠營「滅柯」的重要一擊，這也是繼綠營「拉柯打侯」之後的進一步戰略；就連侯友宜13日也坦言，的確曾勸總統蔡英文「約束底下的人」，因自己最討厭政治口水，此時國難當頭應齊心抗疫。

《美麗島電子報》4日發布民調顯示，在這波疫情影響下，民進黨的政黨好感度下滑至42%，較上月減少5.3個百分點；反觀在野黨縣市長因防疫表現超前官方，台北市市長柯文哲、新北市市長侯友宜、台中市市長盧秀燕，在媒體調查中分別拿下防疫民調前三名。從柯、侯身陷的政治風暴，可預見盧恐將成綠營下一個攻擊目標，而疫苗特權爭議確實也燒向台中市，民進黨民代如台南區立委王定宇，甚至「跨區」質疑台中的疫苗接種方針有問題，還要求檢視台中市政府的疫苗施打名冊及施打狀況。

評論分析，有鑑於綠營戰略，盧秀燕一改過去與中央對槓、怒批蔡政府疫苗不足的強勢態度，改趨低調以與雙北色彩、政治攻防保持距離，除公布疫苗施打對象範圍、施打數量等資訊，也強調施打政策均配合官方規範，以此反制綠營視之「新眼中釘」的凌厲攻勢。