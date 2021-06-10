首批向日採購的負壓隔離艙10日下午運抵台灣，貨機停妥後，地勤人員忙著將裝載隔離艙零組件的木箱一一卸下。（范揚光攝）

新冠肺炎本土疫情嚴峻，6家企業及民間單位為此捐贈80座負壓隔離艙，今晚已有10座抵台，剩餘70座將分批於未來3周內陸續送達。中央流行疫情指揮中心今發新聞稿表達感謝，發言人莊人祥表示，組裝後將送至急救責任醫院使用，盼協助解決為負壓隔離病房不足的問題。

6家企業及民間單位，分別是萬海航運、元大金控集團、臺灣證券交易所／臺灣期貨交易所／臺灣集中保管結算所／中華民國證券櫃檯買賣中心、光合基金會／大肚山產業創新基金會、富邦金控、急診醫學會。

莊人祥表示，6家企業及民間單位共捐贈日本日立公司所生產之「負壓隔離艙」80座，送抵國內後將進行組裝，並由衛生福利部轉交各急救責任醫院使用，盼能協助解決為各大急救責任醫院負壓隔離病房不足的問題，提供解決方案。

經指揮中心醫療應變組王必勝副組長與代理商三顧股份有限公司交涉，日本日立公司鑒於台灣疫情嚴峻，優先協調部分訂單給予我國採購，並由中華航空公司無償協助運輸工作，今日晚間首批10座已抵台，剩餘70座將分批於未來3周內陸續送達。

「負壓隔離艙」可用於室內外、急診或加護病房等處，為確診或疑似病患提供緊急處置、暫留及轉出轉入空間，以減少醫護和病患直接接觸的機會，為我國第一線醫療資源提供直接的保護。正值此疫情艱難時刻，指揮中心感謝各方集結力量、團結抗疫，協助我國疫情防治工作，共同守護第一線醫療人員，指揮中心向各方表達誠摯的感謝，近日將儘快依各醫院需求及疫情狀況，調配運送至各醫院組裝啟用。

(中時 )