苗栗縣替85歲以上長輩施打AZ疫苗，16日下午傳出三義鄉一名85歲老婦，15日打完疫苗後，至16日下午四點多突覺身體不適，血壓偏低，經送衛生所急救再轉送部立苗栗醫院急救中，經查老婦平日服用高血壓藥，16日早上起床後曾向家屬反應身體無力，至下午情況加劇後再送衛生所急救。

苗栗縣從15日開始替長輩施打疫苗，至16日為止，共發生不良反應5件，1件送醫救治中、1件排除、3件症狀為畏光、紅疹及頭痛。

其中送醫救治者，是住在三義鄉85歲的老婦，曾於15日下午至三義衛生所接種AZ疫苗，16日下午4時三義鄉衛生所接獲家屬打電話表示老婦身體不適，經由鄰居開車送到衛生所，衛生所人員檢視發現老婦臉色蒼白、血壓偏低，隨予初步急救並呼叫三義消防分隊救護車到場，緊急送至部立苗栗醫院急救，經查這名女性長者平日有服用高血壓藥，16日早上起床時曾跟家屬表示身體無力，下午症狀加劇後送衛生所。

縣府衛生局表示，相關新冠疫苗接種不良反應通報，衛生局將協助提出預防接種受害救濟申請及收集相關病歷資料，提送中央審議，由中央判斷是否與施打疫苗有關。