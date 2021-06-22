AZ疫苗開打後，台南市首度傳出員警疑似施打疫苗導致蜘蛛膜下出血的案例！台南市警六分局鯤鯓派出所所長蘇炎輝，本月14日施打疫苗後，20日晚上突然出現嚴重不舒服症狀。21日上午當他硬撐上班時，所內同仁發現不對勁，趕緊通知蘇妻送到成大醫院，經診斷腦部蜘蛛膜下出血，院方已安排22日先引流，一旦效果不佳才會開刀治療。

不過，成醫指出，經查蘇所長是腦蜘蛛膜下腔出血，並非腦部血栓；至於蜘蛛膜下腔出血，通常是腦動脈瘤破裂所導致，應與疫苗注射無直接相關。

市長黃偉哲也表示，經成醫診斷後，發現蘇所長有動脈瘤病史，與疫苗不良反應的因果關係，雖有待醫院方面進一步釐清，但依家屬意願，已經通報疫苗不良反應待查案件，交由中央進行更專業的醫療判斷。

據了解，今年52歲的蘇炎輝，警員班122期，在鯤鯓所服務多年，平日身體狀況不錯，並未聽說有何病史。此次他被安排於14日上午前往東區復興國中的大型接種站施打疫苗，剛接種後的前2、3天，只有輕微的發燒、疲倦等症狀，直到20日晚上突然身體嚴重不舒服，但因該所配置的員警並不多，隔天還是硬撐上班，懷疑可能與施打疫苗有關。

據了解，市警六分局長陳錦文21日晚間曾經前往成醫探視，當時蘇員意識清楚、還能說話。主治醫師則說，蘇員是腦部蜘蛛膜下腔出血問題，將在22日先做出血引流，如果無法引流再開刀治療。