楊鎮浯縣長在臉書提醒旅台75歲以上鄉親不必「專程」返鄉，可就近在台灣居住地接種疫苗。（金門縣府提供）

日本捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗開打，金門縣府提醒75歲以上旅台鄉親不必專程返金，可就近在目前居住地接種，「少一分移動，少一分風險！」

楊鎮浯縣長說明，縣府關心旅台鄉親健康，目前確認有幾個縣市疫苗數較充足，已開放在地非設籍鄉親施打，但雙北疫苗嚴重不足，還在持續溝通，共同尋求解決辦法。

縣府整理各縣市對於不在籍長者登記施打的處理方式如下： 1、台北市：戶籍不在台北市的長者，15、16日可打電話或到居住地附近區公所、里辦登記，由里長統計後再由北市府安排。 2、新北市：不在籍居住者18日就能開始接種，居住新北市85歲以上長者（原住民75歲以上）於17日下午5時開始，即可向里辦公室或區公所填寫意願調查表或電話登記，將依區公所公布、通知時間及地點前往接種。 3、桃園市：若戶籍不在桃園，只要向區公所申請，由接種站站長、里長、里幹事或家人簽名，即可就近接種。 4、基隆市：居住在基隆但戶籍不在基隆者也可施打，萬一長者未收到通知單，均可洽詢區公所補領取通知單。 5、台中市：台中市不在籍長者可透過電話或網路預約，再到全市18家專責醫院接種。 6、高雄市：戶籍不在高雄的長者，可聯繫區公所或里長、里幹事登記施打。 7、新竹市：優先為80歲以上長輩施打疫苗，未設籍但有居住事實的長者，可聯繫區公所里幹事協助造冊，納入施打名單。 8、新竹縣：長者接獲通知單，依註明的時間及地點前往接種，若戶籍不在新竹縣，但有居住事實者，也可施打。 9、彰化縣：不限設籍彰化縣75歲長者，若有需求者，採電話或網站預約，額滿停止預約。 10、雲林縣：戶籍非雲林縣的長者可向當地鄉鎮市公所、村里長登記，均可就近接種疫苗。

縣府表示，金門除捐贈金酒生產的75度300毫升裝防疫酒精給雙北、桃園等縣市政府，並配給同鄉會清消使用外，也會持續關注疫苗接種問題。旅台鄉親若有相關疑問，可電洽各縣市衛生局、衛生所或1999諮詢熱線，或中央防疫專線：1922或 0800-001922洽詢。