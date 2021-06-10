全國三級警戒，針對9月開學是否能解除，以及疫苗施打的覆蓋率要多少才能降級，台北市長柯文哲10日表示，中央一定比他更頭痛，因國民期望太高，一開始做太多大內宣，「嘉玲（＋0）」做太大，總之用最低行政成本撐到疫苗來邁進。

柯文哲表示，不只是北市，中央一定更頭痛，因國民期望更高，一開始大內宣做太大，一直「嘉玲」，其實要容許一定程度的感染，然後經濟照走；再這樣拖下去，對於疫苗要施打到6成以上、7成有效？他認為是很難題目，因給國民施打第一劑就要1500萬劑，要在經濟發展與防疫間取得平衡，像醫師沈政男、沈富雄都有不同看法，誰想的都對，就是要在經濟跟疫情間取得平衡。

至於端午節是否有交通管制？柯說，要提醒大家，數字不會騙人，一開始快篩陽性、後來確診100多人，現在掉到60人，若不乖乖聽話就會升回去，乖乖聽話就會壓壓壓壓下去，大家端午節要乖乖在家，「不是叫你打麻將、開party」，但大家也要彼此打電話、互相關懷。

(中時 )