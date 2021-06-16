周毓翔愛國同心會會長周慶峻今（16日）因新冠肺炎病逝，享年77歲。新黨發言人陳麗玲聞訊在臉書上表達哀痛，「心中很難過，我們又失去一位戰友！只能說政府殺人，周會長一路好走！」

陳麗玲表示，昨天才打電話給周慶峻，但是周沒接電話，透過中華愛國同心黨秘書長張秀葉得知周染疫住院，沒想到今天就病逝，心中非常難過。

中國民進黨黨主席周慶峻（左）。（本報資料照片）

周慶峻今日下午病逝於中興醫院，據了解，周本身有慢性病，確診新冠肺炎後住院快一個月，今天上午病情急轉直下，下午1時許缺氧昏迷，進行插管，搶救之後仍無效，享年77歲。

張秀葉透露，她自己也染疫了，周慶峻今天早上本來還叮囑她照顧身體，找時間帶大家去大陸打疫苗，因為台灣根本沒疫苗可以打；張批評之所以發生周的不幸事件，就是因為被民進黨錯誤防疫政策耽誤。

昨天才因為打電話給周會長他沒接，詢問秀葉姐，她說周會長還在醫院，今天就接到噩耗！ 心中很難過，我們又失去一位戰友！ 只能說政府殺人，周會長一路好走！ 由陳麗玲發佈於 2021年6月16日 星期三

周慶峻本名周慶鑽，是中華愛國同心會會長及中國民主進步黨黨主席，是中國統一促進人士；2003年11月2日率愛國同心會成員在圓山大飯店抗議旅美的美籍民運人士曹長青台獨言論，雙方發生肢體衝突，被判20天拘役。周2005年曾在總統府前升五星旗，2014年10月開始，每個月他都會在總統府前、西門町、台北101大樓舉五星旗。

台灣因新冠肺炎（COVID-19）死亡者，據中央流行疫情指揮中心統計資料顯示，截至2021年6月16日為止，已經有478人不幸病逝。