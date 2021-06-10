台北市好心肝診所遭爆違規施打疫苗，外界質疑北市府有意消耗疫苗。台北市藥師公會今日痛批，北市執業登記的藥師仍有1400多人未被市府納入疫苗施打時程規畫，更有2000多名藥局人員已登記，卻沒機會施打到疫苗，呼籲北市府重新檢討疫苗施打規劃。

藥師公會指出，雙北是全台疫情最嚴重的兩個縣市，台北市長柯文哲第一時間對中央喊話需要疫苗，從5月27日從中央分到2.2萬劑疫苗，到6月1日再分配到5.6萬劑，共累積7.8萬劑。

不過，在北市府記者會上，外界僅能得知2.2萬劑疫苗分給專責醫院、快篩站、檢疫所、洗腎診所、專責旅館工作人員、消防、衛政、民政、支援醫護等的預估數量。5.6萬劑疫苗分配給地區及基層診所醫事工作人員、中央及地方防疫人員預估數量。

「除預估分配數量外，詳細施打規劃、時間與地點無人得知。」藥師公會說，這段日子各類醫事團體都配北市府規劃，協助醫事人員進行疫苗批次接種，衛生局也在公會與民代爭取後，才將社區藥局藥師排入施打時程，就連符合施打資格的社區藥局藥師清冊，都是公會自己調查，衛生局在社區藥局藥師排定時程的2天半前才通知，公會人員短短6小時通知1200名社區藥局藥師施打時間。

藥師公會表示，公會5月就要求衛生局盡速排入藥商執業登記藥師、社區藥局助理、行政人員，卻遲遲沒有得到回應。截至目前，台北市執業登記的藥師仍有1400多名從未被北市政府納入疫苗施打時程的規劃，則更有2000多名的藥局人員已登記，卻沒有機會施打到疫苗。

公會質疑，如今醫院連志工都有機會納入疫苗施打，還有大型診所由北市府分次提供115瓶疫苗，還違反規定替民眾施打疫苗。感嘆衛生局一面告訴醫事團體會分批完成執業登記醫事人員疫苗施打，卻又放任部分單位不合規定打疫苗，讓長期配合北市府規劃的團體心寒又不滿。

公會認為，北市負最嚴重的問題是「從未與轄內醫事人員團體說明北市府批次接種安排先後順序的邏輯、以及北市府就即何時要提供所有符合公費第一類醫事人員皆有被施打疫苗的機會。」建議市府重新檢討疫苗施打規劃，並盡速針對北市執業登記藥師、藥局相關人員進行疫苗接種規劃。

(中時 )