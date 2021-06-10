京元電苗栗竹南廠爆移工群聚感染，日前完成1篩後，原本移工所住宿舍有3棟清空，篩檢陰性的移工全數遷往造橋大型宿舍區安置，而廠方9日再針對移工2篩，結果有30人轉陽，昨晚緊急清空1區獨立宿舍暫安置30名快篩陽性移工，10日上午再轉至集中檢疫所等待PCR結果，至於是再做3篩，還待前進指揮所決定。

縣府指出，京元電爆移工群聚後，已緊急清空原本的3棟宿舍，所有快篩陰性的移工都轉往造橋鄉大型宿分流安置，京元電重啟營運後，每天排班分流由遊覽車以1車20人載送至廠房工作，下班即回宿舍休息，不得外出。

昨天配合指揮所要求，針對住在造橋移工宿舍的近千名1篩陰性的移工做2篩，結果有30人呈現陽性反應，昨晚30名快篩陽性者已安置獨立宿舍，並移出跟陽性同寢室者的30名陰性移工至外縣市防疫旅館，今天上午再將30名陽性移工移至集中檢疫所，等待PCR報告出爐。

竹南科技廠自爆發群聚感染以來，目前已有12家科技廠商自行完成快篩，竹南區已有4家電子科技公司累計確診數達293人確診，另有1例為位在竹科的力積電本國籍員工，移工人數為248人，京元電子253人、超豐電子20人、智邦科技13人、京鼎電子6人、力積電1人，另有1名美佳美清潔公司本國籍女員工。

(中時 )