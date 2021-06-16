【LIVE直播】金山快篩隊啟動！新北市長侯友宜最新說明｜2021.06.16

新北市今天新增65例，新北市長侯友宜表示，廣篩起了作用，快速找出無症狀感染者，非常感謝市民的配合，昨日篩檢了4279人，又找出17例陽性確診者，陽性率為0.4%。

新北今天新增65人，以中和15人為最多，其餘均降至個位數，總確診人數達5843人，侯友宜說，防疫重點仍舊為熱區擴大篩檢、強化隔離以及深入疫調為主，而冷區則採精準疫調，並出動即時快篩且快速匡列，才能火速阻斷病毒傳播鏈。

侯友宜指出，縮短確定病例隱藏期，就能有效降低社區傳播風險，廣篩對於新北市來說非常有效，再次謝謝昨天出來篩檢的4279人，篩出17例陽性。

侯友宜表示，今天金山區進駐機動快篩隊，謝謝今日前來的將近200人，篩出2例陽性，鼓勵金山區有疑慮的市民出面篩檢，現在仍持續進行篩檢，希望能盡速找出潛在確診者。

侯友宜宣布第二階段疫苗接種方針，將自19日起，一路自85歲長者向下逐步開打，以82至84歲為主，透過分區、分里、分時段的分流接種，里長可以透過廣播、電話以及通知單通知，市民也可透過戶籍的區公所電話詢問。

侯友宜進一步解釋，不在籍的82至84歲長者，將從20日下午開始接種，同樣透過里辦公室填寫意願調查，並前往全市的76處接種站；另外82歲以上長期居家臥床的長者，若有疫苗接種需求，可與區公所疫苗接種服務專線連絡登記，

侯友宜強調，新北有三分之二確診者在社區就找出來，阻斷隱形傳播鍊非常有效。新北市透過廣設篩檢站抓出來，加上低度活動加強管理，目前發病日與確診日幾乎已經同步，其餘則是發病後到醫院就醫篩出來的。

侯友宜也憂心，印度變種病毒Delta來勢洶洶，鄰近國家都已被襲擊，台灣要及早準備，另目前台灣的英國病毒株疫情有趨緩，但仍要戰戰兢兢全力以赴，若稍有不慎疫情就會再度大幅上升。

針對外籍移工篩檢，侯友宜更罕見說重話，不只移工清查，還包括企業篩檢、宿舍管理都很重要，「沒辦法落實防疫、保護好員工，讓他們染疫，你就停工，沒有話可以說」。