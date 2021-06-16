費時7日的南部科學園區移工快篩，16日終於結束，台南園區16日快篩809人，其中2移工快篩陽性PCR核酸檢測陰性；台南站快篩共人數6747人，包含本國籍員工235人，其中12移工快篩呈現陽性，所幸PCR全陰，顯示南科很乾淨，沒有病毒入侵。

另外，南科高雄園區快篩824人，包含本國籍員工16人，已於13日即全數快篩完畢且無陽性，南部科學園區共快篩7571人。

台南市衛生局與南部科學園區管理局合作成立快篩站「南科抗原快篩站」，9日啟用，除了端午節休息1天，周六周日不停歇繼續檢測。

衛生局與原先支援的奇美醫院等7組醫護，15日完成階段性任務後撤離，由衛福部胸腔醫院3組醫護支援最後一天809人快篩，其中包含移工796人、本國籍員工13人。

16日南科台南園區移工全數快篩完畢，全數過關，快篩站也將功成身退。日後園區若有企業想進行二次快篩，將媒合醫療機構至企業進行快篩。