中央流行疫情指揮中心4日公布，基隆市有7例確診，基隆市長林右昌4日下午開記者會公布相關訊息，7例中40多歲以下占5人，最小是10多歲女生。林右昌表示，希望基隆的案例都能維持在個位數，繼續努力。

林右昌指出，今天7例確診中，案10058是20多歲女性，在北市萬華區的加強型防疫旅館工作，加強型的特殊點是收治輕症、無症狀的確診者，而這個案感到身體不適後確診，目前就在工作的旅館隔離中，但在防疫旅館工作的人員工常不會頻繁移動，且一般是以居住地認定，為何會歸為基隆要再了解。

林右昌說，案10059是60多歲男性，是案9936的丈夫，就在3日陪妻子到長庚醫院就診，卻留下錯誤電話導致一時失聯，而他當下就由醫院收治，結果也確診；案10060是40多歲女性，在洗腎中心工作，洗腎中心第一時間爆發時就被匡列。

林右昌說，案10061是60多歲男性，是案7184護理之家的住民，先前快篩陰性，但6月2日身體不適送醫確診；案10213是10多歲小女生，是案9233環保局清潔隊員的女兒，第一時間就被匡列為接觸者；案10214是20多歲男性，是案6628海大生的同學，當時被匡列後就隔離在防疫旅館，隨後採檢確診；案10408 是40多歲女性，陪病患去診所洗腎，是熱區的接觸者。

針對3日基隆的4例確診個案中，林右昌也公布其中1位案9723的足跡活動史，他是70多歲男性退休人員，都到基隆市仁愛區仁五路上的「正祥復健康診所」復健，5月30日覺得身體不適自行就醫，6月2日又出現發燒症狀再去就醫，經採檢確診，感染源還在疫調中。

林右昌說，案9723於5月25日下午5時至6時、26日下午4時至7時、27日中午12時至下午2時、29日上午10時至11時、6月1日上午11時至中午12時都到該診所復健，總共已匡列9位工作人員，並要求該診所6月2日至8日休業，請有跟個案有足跡重疊的人向衛生單位聯繫，會安排採檢。

(中時 )