三重基層醫師傳出染疫亡，新北市衛生局長陳潤秋表示，會跟台北市合作趕快進行疫調，如果家人有什麼需要的，會盡力協助；據了解該名醫師住在台北，在三重開設一般科診所，google評價指出該名醫師相當親切。

台大醫院昨收治一名到院前死亡患者，確診感染新冠肺炎，該人經證實是三重基層診所醫師，7天前曾接種過AZ疫苗。

據了解，該名醫師平時相當低調，同業對他印象不深刻，不過民眾對診所評論不錯，認為醫師相當親切，藥到病除。

陳潤秋表示，可能疫苗打完1個禮拜可能保護力還沒出來，市府會全力協助家人需求。

新北醫師公會理事長周慶明表示，不同於專責醫院對於送進來的病患有很完整的防備，基層診所每天面對的都是不確定性很高的病人，風險性很高。

周慶明說，如果該名醫師能夠再提早一周施打疫苗，14天以上防護力就能夠更明顯，盼政府單位能夠讓疫苗盡速進來讓所有一線人員施打，避免這類的悲劇一再上演。

(中時 )