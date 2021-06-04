為紓解北部醫療量能，中央已啟動北病南送，日前兩名確診病患從亞東醫院轉送到台中榮總，救護車司機和護士全身防護衣加上車上無法開空調，一抵台中榮總司機和護士嚴重脫水，直接進急診；台中榮總負壓隔離病房主任黃俊德為倆人發聲，期待可以在長途遠送時隨行人員可以先穿冷卻背心再套隔離衣，避免熱衰竭。

台中榮總隔離病房醫師黃俊德還原當日狀況。（影／台中榮總提供）

黃俊德還原當日狀況，他說，6月1日中午通知兩名病患要從亞東醫院轉送過來，抵達急診時司機已經很不舒服，直接進了急診，改由該院司機接手開進院區，病人轉進負壓隔離病房後，隨行的護理人員安置好病患後就癱倒在隔離病房走廊，後來坐輪椅推去急診，兩位到急診都體溫大於39度，心跳140以上，嚴重脫水。

台中榮總負壓專責病房主任黃俊德PO文日前接北病南送病患經過，直言救護車司機和護士長途運送後，嚴重脫水，直接進急診…。（翻攝自黃俊德臉書）

經了解是因為救護車上規定不能開冷氣，穿隔離衣2小時才造成熱衰竭脫水現象，黃俊德也說，穿全套隔離衣一般進入隔離病房30分鐘做治療就會全身濕透，需要補充水份；他也提醒，如果轉送2小時，司機在途中熱衰竭很可能會出車禍，在集思廣義下，建議可以在隔離衣內卻冷却背心，降低中心的溫度，或是改裝救護車，讓裏頭空間可分艙並可兼具空調。

(中時 )