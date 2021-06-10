越來越多的店家為了招攬生意，使出各種花招來宣傳。大陸廣西地區一處加油站因重新裝潢再度開業，請來了一群比基尼辣妹「助陣」宣傳，只要有車主上門加油就能與辣妹們聊天，享受獨特的加油服務，吸引當地民眾湧入。

根據大陸媒體《頭條新聞》的報導，大陸廣西省南寧的一處加油站，先前因為店內重新裝潢而暫停營業，近日裝潢完成再度開門做生意，而店家為了打響新店名號，找來了一群年輕貌美、身材高䠷火辣的模特兒，穿著各種款式的性感比基尼站在店門前招攬生意，其中一名模特兒還穿著粉膚色比基尼，遠看就像沒穿讓老司機們看了直噴鼻血，店家還聲稱只要來店加油消費，就能享受比基尼辣妹的近距離專屬服務，吸引不少民眾前來捧場。

不過，店家找辣妹宣傳卻遭到當地鎮長檢舉，鎮長還直接要求店家中午12點前就得停止宣傳活動，但比基尼辣妹們卻待到下午4點才離開現場，目前已被市場監督管理局介入調查。

事實上，這已經不是大陸第一個加油站找來比基尼辣妹做宣傳，先前廣州省以及廣西省的加油站就曾以同樣的方式拉客而遭到民眾檢舉。這次店家疑似也知道可能會被檢舉，但依然用同樣的行銷手法達到宣傳的目的。

網路上公開影片後，也吸引大批網友留言「妹子身材真好」、「就不能給女司機一點福利嗎？怎麼老是搞幾個比基尼給老大爺們看呢」、「奇怪，如果車裡有老人小孩，一家人看到清涼辣妹在面前不尷尬嗎」、「年度迷惑行為」、「下次可以找幾個肌肉男，顧及一下女車主行嗎」。