國軍台中總院傳護理師染疫，急診、住院緊急喊停。（圖／翻攝自臉書）

國軍台中總醫院9日深夜，於臉書緊急公告將暫停急診、住院、體檢、健檢及快篩站、自費篩檢等服務，讓民眾相當訝異。據了解，衛生局10日將到院內疫調，並確定匡列人員。

國軍台中總醫院驚傳護理師確診，該名COVID-19專責病房照護病房的護理師，於9日施行高風險單位PCR篩檢時，呈現陽性反應，身體也有出現輕微咳嗽、發燒症狀，院內緊急匡列密切接觸者，並實施PCR檢測，停止急診住院健檢等相關服務，並進行醫院進出管制，環保單位於院區執行清消作業。

台中市衛生局表示，9日晚間22時，國軍台中總醫院傳出1名護理師PCR陽性，初步掌握這名護理師職責是COVID-19專責病房照護，台中市政府衛生局已協同院方連夜匡列相關人員進行疫調及採檢，截至昨日深夜，第一波已匡列職場接觸者27人及家庭接觸者3人，另也採檢病患及陪病家屬一共7人，目前已有13人PCR陰性，其餘尚待結果，結果出爐將再說明。

(中時 )