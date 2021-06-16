雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區15日起展開員工全面普篩，為了避免防疫破口，雲林縣政府與麥寮鄉公所也針對約1萬餘名的六輕外包商與其外籍移工規畫快篩，將於17日展開自費快篩，預計6天完成，22日後未快篩外包商與移工，將無法進入工業區。

六輕工業區已出現5名本土確診者，目前仍有3案感染源不明，為了避免疫情擴大，15日展開工業區約1萬3000名員工與外籍移工普篩，首日篩檢3329人都是陰性，16日持續篩檢3000餘人，預計4天可全數篩檢完成。

不過除了工業區內1萬3000餘名員工，在麥寮鄉的六輕外包商與本勞約1萬名，所雇用的外籍移工約1300名，這些外來人口讓麥寮鄉民非常擔心，因此要求麥寮鄉公所規畫快篩，經公所與雲林縣政府協調，決定請台大醫療體系結合其他醫療院所，17至22日進行快篩。

麥寮鄉長蔡長昆表示，外包商與其移工快篩，由各外包商統一報名，篩檢費用每人自費1000元，地點在麥寮高中學生活動中心，預計每天可篩1500人左右，篩檢時需團進團出，配合量體溫、酒精消毒等防疫措施，避免造成防疫破口。

蔡長昆說，麥寮鄉人口近5萬人，但因六輕工業區進駐，每天有2、3萬人的流動人口，包括六輕本身員工與外包商人員，以及前來麥寮鄉消費的鄰近鄉鎮民眾，導致染疫風險增加，目前鄉內5名確診者都不是在地民眾，而是來自外縣市者。

外包商指出，他們也贊成本勞與移工都進行快篩，因為22日後若沒有快篩陰性證明，就沒有辦法進入工業區施工，工人們沒有工作缺少收入，每天在鄉內活動，很容易發生問題，快篩後鄉民們也比較安心。