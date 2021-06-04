台中市於29區布建66處疫苗快打站，其中5處於4日優先「實兵演練」圖中為位於大里塗城國小的快打站，1日目標施打1千人。（黃國峰攝）

台中市於29區布建66處疫苗快打站，其中5處於4日優先「實兵演練」圖中為位於大里塗城國小的快打站，井然有序。（黃國峰攝）

台中市於29區布建66處疫苗快打站，其中5處於4日優先「實兵演練」圖中為位於大里塗城國小的快打站，一位第一類人員，正接受疫苗接種。（黃國峰攝）

台中市於29區布建66處疫苗快打站，其中5處於4日優先「實兵演練」台中市長盧秀燕一早前往視察現場接種情形。（台中市新聞局提供／黃國峰台中傳真）

新冠肺炎嚴峻，台中市於29區布建66處疫苗快打站，其中5處於4日優先「實兵演練」，台中市長盧秀燕上午前往大里區塗城國小的快打站視察現場接種情形，表示首波66處快打站，加上醫療院所量能，一天至少可施打3萬人，一周預估可達20萬人。

台中市於全市29區，布建66處疫苗快打站，其中南屯區惠文高中、北屯區三光國中、豐原區豐南國中、清水區清水國中及大里區塗城國小活動中心等5處疫苗快打站，4日展開「實兵演練」，台中市長盧秀燕，前往大里站，從入口處、量體溫、報到區填寫資料、醫師評估區、注射區、留觀區到領黃卡等逐關了解，表示若遇任何狀況能立即反映改善，為未來大量疫苗施打預作準備。

盧秀燕表示，台中首波66處快打站，加上醫療院所量能，一天至少施打3萬人，不排除可再提高，一周預估可達20萬人。因目前疫苗量還太少，台中首日快打站實兵演練僅先啟動5處，未來若有大量疫苗，台中就能全面啟動施打量能。

盧秀燕也表示，台中市沒有規畫超大型的注射地點，因為可能造成大量群聚，除了醫療院所外，再增設66處快打站，讓29區民眾分散多點施打，避免群聚風險，同時利用停課中的校園，不但較為空曠且有冷氣設備，注射過程中會舒適一點點，第三我們的安排是公平施打，快打站規劃按行政區人口比例設置，人口多就多。

民政局指出，4日提供防疫警察同仁、消防救護人員、環保及垃圾清運人員、防疫計程車駕駛、前進指揮所及快打站人員、前線親訪社工、前線醫護的托育人員、居家檢疫替代所工作人員，以及居家檢疫關懷人員（里長、里幹事）等一線防疫人員施打疫苗，每站配置3組醫護人力，包括共3名醫師、6名護理師，預計共施打5000人。

(中時 )