全台中市共計約有126家保全業者，近40000位保全從業人員。市議員江肇國10日指出，保全、社區總幹事、民防義警、義消、義交等，是接觸外在染疫風險的最前線，應該優先施打疫苗，減少從業人員染疫風險。市長盧秀燕為民請命說，盼中央考量特殊性列為優先施打對象。

江肇國表示，無論在大樓、銀行、百貨、市場、停車場各類場所，保全人員必須負起監督及落實實名制責任，幫民眾測量體溫、消毒，近距離接觸民眾頻率高；社區物業保全更需要管制居家隔離或檢疫者的進出，擁有高風險染疫可能，他為全體保全從業人員請命，爭取優先施打疫苗。

市議員周永鴻說，本土疫情擴散後，許多保全業者因工作性質必須接觸民眾，擔心為家庭帶進感染源而乾脆辭職。大樓社區、市場、銀行等公眾場所在疫情蔓延之際，保全人員責任更大，必須優先施打疫苗，除減少離職風潮外，更是保護正在工作中的保全人員。

江肇國也為民防義警、義消、義交請命，爭取優先施打疫苗。江肇國說，這些無論是警察事務、消防救護、交通疏導等層面都扮演重要角色，疫情期間雖有減少勤務，但仍然屬於第一線接觸民眾的高危險群；疫情嚴峻時更應施打疫苗，讓民防義警、義消、義交未來執勤時沒有後顧之憂。

市長盧秀燕強調，雖疫苗施打優先順序，是依中央指揮中心規畫，但她「為民請命」，包含殯葬、媒體、交通業、保全、義消、義警、義交等許多接觸人群的行業，盼中央考量特殊性列為優先施打對象。

(中時 )