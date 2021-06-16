立法院臨時會正在處理紓困4.0相關預算審查，國民黨立院黨團指出，經過第一輪協商，國民黨團共提出277案，其中通過194案、被保留83案。成功為民爭取免費施打疫苗，教師納紓困對象等案，明天也已經提了334案續戰第二輪協商。

國民黨團表示，目前已成功為民眾爭取全民免費施打疫苗、核准開放居家快篩試劑、補足第一線警察及消防同仁之防疫裝備、第一線防疫人員皆施打後，全國教育從業人員（含補教老師）列優先施打對象、針對中小學鐘點教師、特教助理員、學校社團老師納入紓困對象。

國民黨團表示，這些爭取到項目遠遠無法解決各行各業急切的需求，因此他們在第二輪協商會再提出334案，要為民眾及各產業爭取更多的紓困，爭取到更有安全保證的疫苗。

國民黨334案包含十大訴求，疫苗要到位、全民要快篩、檢驗要增量、染疫要國賠、三期才能打、普發現金1萬元、精準紓困、電價凍漲、嚴控物價、防疫減稅等。

國民黨團批評，行政院現在的紓困、防疫方案都是挖東牆補西牆，走一步動一步，這是不對的，也不應該。行政院無法解決民眾的需求，只會放1450、網紅側翼出來修理在野黨的提案，轉移焦點，很丟臉。

國民黨團也將嚴正要求，有效力且有國際認證疫苗，行政院八月底前必須至少到貨3000萬劑讓全民免費施打；針對染疫民眾急需的醫材、藥材必須立即補足；抓出潛在病毒、無症狀感染者的全民普篩，衛福部必須立即實施。民眾要的不多，就是要有尊嚴的活下去，人民要的有效疫苗、各產業要的急時紓困，國民黨團明天協商必定力爭到底，誰在擋疫苗，誰在惡搞紓困，全民看在眼裡。