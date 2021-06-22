疫情延燒，立委黃國書22日表示，他接到多間醫學大學及醫事領域實習生和家長陳情，醫療實習生無法優先施打疫苗，增加染疫風險，恐造成防疫破口。經他向教育部反映協商後，醫院實習學生可納入第一類公費接種對象，教育部已公佈相關行政指引，將加速施打疫苗。

黃國書指出，新冠肺炎疫苗（COVID-19）第一類公費接種對象「醫療院所之非醫事人員」，醫事領域實習生因只有跟醫療院所完成簽約，尚未正式成為醫療院所工作人員，無法由醫療院所造冊向主管機關申請疫苗施打；還有些實習單位則要求實習生須接種疫苗才能實習，相關規定不明確，恐造成過渡期間的防疫破口。

黃國書表示，目前疫情尚未完全控制，學校與醫療院所之間的行政流程對接必須順暢，如果沒有一致的配套措施，不但家長跟學生擔心確診風險，恐將影響到醫護人力防疫能量。

黃國書表示，教育部和衛福部協商後加速造冊行政流程，讓新一波醫護實習生進至醫療院所報到後，就能加快施打疫苗，加入第一線醫療防疫的工作。

黃國書表示，衛福部21日已正式發文，針對醫事領域實習生施打疫苗有明確的權責公告相關行政指引，將於今年7月到醫院實習的在校生，終於可以納入優先施打對象。此外，教育部也同步發文通知各大專院校，針對醫事領域實習生和實習指導教師皆要求盡快造冊送實習醫院。