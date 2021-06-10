網路謠傳疫苗開打是錯誤訊息。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局規劃萬人開打，要從11日上午8點起開始預約。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

長照機構等已經列冊，不要再預約。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫苗都尚未位，網路已瘋傳開打，彰化縣長王惠美10日公布縣內75歲以上長者從6月11日上午8點開始預約，公布前所預約民眾，不列入萬人快打的對象，目前規劃，縣內27家衛生所共配給10050劑疫苗，縣內25家醫院疫苗總量有4450劑，縣內58家診所的疫苗總量有2900劑。

疫情嚴峻，有人疫苗等瘋了，網路造謠「彰化市南西北區體育館內6／15開打，75歲以上長者準備健保卡施打疫苗」，許多人信以為真，彰化縣長王惠美鄭重強調不要誤信假消息，會採公平預約，分時段預約，不開放現場預約，民眾可向縣內27家衛生所、25家醫院、58家診所進行預約，詳細可上網彰化縣衛生局COVID-19疫苗預約站查詢，洽詢電話彰化縣衛生局：04-7115141。

王惠美表示，彰化縣75歲以上長者AZ疫苗接種，縣內27家衛生所共配給10050劑疫苗，於6月11日至13日上午8：00至12：00僅受理電話預約，限設籍彰化縣，每通電話限預約2人，須為配偶或直系親屬。

縣內25家醫院疫苗總量有4450劑，每家醫院配150至250劑，依醫院規定電話或網站預約，不限戶籍。此外，縣內58家診所的疫苗總量有2900劑，每家診所分配50劑，於6月11日起依診所規定電話預約，不限戶籍。

另外，307處社區關懷據點分配4000劑、101家住宿型長照機構共7553劑、長照2.0重度失能者共2000劑、洗腎患者共3751劑，為已造冊對象，不需預約，請等候通知施打。

此外，中央已公布企業可以實施快篩，彰化縣衛生局表示，縣內已有10家洽詢，如果企業有需求，可直接和彰化縣衛生局醫政科聯絡，衛生局也鼓勵比較小型的醫院一起來做，會幫忙媒合，依篩檢模式、數量，每一個人次不超過1000元。

(中時 )