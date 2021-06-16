新竹市此次獲配的1.1萬劑疫苗，16日上午率先施打完畢，長輩連同長照、洗腎患者共接種1萬2215人，首波總計通知1萬4781位長輩，80歲以上長者報到施打率約6成3，共計打了9332位，而明天上午可再獲5900劑，今天已再通知78至80歲長者，明天下午就可再開打。

市長林智堅表示，新竹市此批在12日獲配的1.1萬劑疫苗，今天中午12時完成施打1萬2215人，而1瓶的量原預定是有10劑、10人，但實際上1瓶平均利用率可達11人。施打對象包含80歲以上長輩9332人，長照社福機構住民與工作人員970人，榮民之家人員452人，洗腎病患1461人。

他說這是全國第1次普遍施打，新竹市施打完成的經驗，提供團隊很珍貴的數據與經驗參考，包括年長者因考量身體因素、個人意願，有意願的報到率約6成，讓未來市府預估到站人數可貼近真實。

此外，人潮的分流也很關鍵，市府已規畫，將會再增加大型疫苗施打站，以紓解人潮，力求更舒適的長輩接種環境。

林智堅說，此次竹市率先全國完成疫苗施打，要特別感謝里長、鄰長、里幹事、市府同仁，及新竹市醫師公會、新竹市護理師公會，給予醫護人力最強大支援。另還有廣大熱血志工群，以及新竹市宏宗聖堂道學院、佛教慈濟基金會等民間力量大力投入志工工作。

而首波施打計畫是全國年紀最長的一群長輩接受疫苗接種，這兩天輪椅出借就超過2000次，近3成長輩有需求；此外更提供「免費接送」與「到府施打」等貼心服務，整體約1／10長輩申請免費接送服務，疫苗計程車、復康巴士出動近700趟次，專人接送行動不便、身障的長輩。

中央已確定17日將再配發5900劑疫苗予新竹市，新竹市政府今天已由里鄰長開始發放78至80歲長輩「疫苗接種通知書」，明上午獲配疫苗，下午就可開打。