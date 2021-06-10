台中市衛生局長曾梓展於防疫記者會上指出，台中市尚有1萬7000多名醫事人員尚未施打疫苗，10日引起台中市議會民進黨團強烈質疑；黨團總召謝明源說，鑑於台北市、新北市與雲林縣發生施打爭議，市府應公布完成接種疫苗詳細統計和完整名冊。市府強調，造冊部分為個資無法公布。

謝明源表示，近期接到各類醫事人員反應要預約疫苗卻排不到，市府當時卻宣稱醫護施打完畢，如今卻又說還有1萬7000多位尚未施打。副總召張耀中說，疫苗接種順序應按指揮中心公布的分類對象，市府不應也不能用「志工」、「同住家人」等理由越級施打。

幹事長林德宇說 ，全台中市到底還有多少位具執業登記醫事人員未接種，市府一直說不清。第一類醫事人員「接種資格」數應是固定，不可用「接種意願」增加來轉移問題；市府應明確公布具執業登記醫師、護理師、藥師等醫事人員已完成接種數，不要再打迷糊仗。

副書記長黃守達指出，有診所醫師向他投訴，已造冊給衛生局達3次，直到現在都尚未施打。顯然跟市府所說，6月4日即將第一類醫事人員施打完畢相差甚遠；若第一類醫事人員造冊後續有增加，市府就應要明確公布造冊數量與施打進程，以免徒增市民對市府不信任感。

台中市政府表示，中央配發的疫苗有限，市府按照中央規定接種人員類別，依序開放一線防疫人員施打，目前已造冊醫事人員於上週全數施打完成，考量約有1萬7000多位未造冊醫事人員尚未施打；市府為全面提升保護力已完成醫事人員造冊，待疫苗到貨後，將盡速安排至快打站或醫療院所接種。

(中時 )