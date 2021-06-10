各界關注疫苗何時來台，行政院長蘇貞昌昨質詢以「訂冷凍雞腿」比喻採購疫苗，引發批評。國民黨前主席洪秀柱表示，每天有數十條人命在消逝，「人命不是雞腿能夠換得的」，批評蘇揆用錯誤的類比，把疫苗短缺的責任推卸得一乾二淨，卻反倒凸顯了民進黨的傲慢、惡劣、不知悔改。

洪秀柱質問蘇揆，如果台灣只是缺個雞腿，政府需要限制民眾群聚、不得返鄉過節嗎？需要升級警戒、強制戴口罩嗎？缺個雞腿，會造成台灣醫療體系癱瘓、經濟大蕭條、甚至數百人的死亡嗎？疫苗短缺的嚴重性，能夠雞腿來比擬嗎？

洪秀柱批評，民進黨不斷聲稱「超前佈署」，眼看全世界疫情幾度起伏，國際搶購疫苗難道不是意料中事？政府從去年7月就開始「大內宣」，說今年第一季將會得到COVAX的1000萬劑疫苗，去年10月甚至傳出台灣將在今年第一季取得1000萬劑BNT疫苗。

她抨擊，這一年來，政府還不斷向媒體釋放台灣「超買疫苗」的訊息，讓民眾對於疫情的認知，和現實產生極大的差距，難道疫苗短缺對社會造成的傷害和不安，政府完全沒有責任？

她指出，南韓的疫苗施打率已經超過16％，香港則是21％，更不用提疫苗施打率已經過半的新加坡。過去和台灣並列「亞洲四小龍」的地區，疫苗施打的進度都讓我們難以望其項背，這其中的差距，豈只是一隻雞腿而已？

她痛批，蘇貞昌不愧是辯才無礙、欺神騙鬼的天才，用錯誤的類比，把疫苗短缺的責任推卸得一乾二淨，卻反倒凸顯了民進黨的傲慢、惡劣、不知悔改。

她強調，今天因疫死亡人數已經超過三百，面對每天數十條消逝的人命，民進黨竟是以「買不到雞腿」的心態來應對？請民進黨高抬貴手，人命不是雞腿能夠換得的，不要再欺騙百姓，不要再藐視疫苗的重要性。

(中時 )