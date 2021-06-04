中山附醫為確診的34周孕婦緊急剖腹產後，由小兒科醫師接手轉至新生兒加護病房負壓隔離室接受後續觀察。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

新北市一名確診孕婦因出現呼吸窘破，緊急在台中中山醫學大學附設醫院進行剖腹產，提早報到的小女嬰經兩度採檢，都呈陰性，也讓醫護鬆了口氣，唯產婦目前仍因血氧不足還在插管搶救，醫護也希望小女嬰未染疫的好消息可以鼓勵媽媽勇敢抗疫。

這名產婦原本症狀輕微，配合北病中送的政策，收治在中部一處集中檢疫所，但在5月31日出現呼吸窘迫緊急轉到中山附醫隔離病房治療，由於寶寶在媽媽肚增加耗氧量，也不利用藥治療，院方6月1日為她緊急進行剖腹產，順利誕下一名女嬰，體重2600公克。

台中市衛生局長曾梓展表示，依照「傳染病防治法」，確診孕婦新生兒在出生後24小時以及48小時要連續進行PCR核酸採檢，確認是否遭到母親垂直感染，經過兩次採檢，小女嬰兩次採檢都是陰性，但是為安全起見，仍將他安置在獨立的隔離病房中，如出現症狀，可以再行採檢。

女嬰目前狀況穩定，每三小時喝奶12ml，院方也給予透過靜脈點滴補充營養，女嬰體重也從2600公克進步到2700公克。令人心疼的是該名確診產婦血氧量仍不足，目前也持續插管搶救，院方也希望寶寶平安健康的好消息可以鼓舞到媽媽。

(中時 )