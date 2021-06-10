中國大陸昨（9日）新增6例本土新冠確診病例，均在廣州，其中2例是本土無症狀感染者轉確診。廣州現有本土確診病例112例，因應疫情反彈，全市11個區日前均開展全員核酸檢測。廣州市科學技術局副局長孫翔昨表示，全市逾1800萬常住人口的核酸檢測已完成，是全球城市最大規模的核酸檢測行動。

據介紹，廣州具備核酸檢測資質的第三方檢驗機構共有23間，其中金域醫學在廣州的日檢測量已突破35萬管，是全球新冠核酸檢測日單產冠軍，核酸檢測樣本累計超過8000萬人份，單機構檢測量居全球第一。

孫翔透露，廣州已完成新冠變異毒株精准檢測產品研發。達安基因研發的「新冠病毒變異株（B.1.167）核酸檢測試劑盒」，可針對基因序列點突變進行精准識別，檢測靈敏度高，特異性較好。此外，萬孚生物運用新冠流感三聯檢和新冠變異株多聯檢試劑，可檢測出Delta株、Alpha株、Beta株等多種新冠變異株樣本。

(中時 )