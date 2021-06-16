華南銀行總行已經有5位員工確診，企業快篩站今日進駐並針對近千位員工進行篩檢，快篩結果全數呈現陰性；不過華銀卻又添1位員工確診，為南三重分行的員工。

華銀表示，南三重分行確診員工，是6月13日確診員工的同住親屬，今日通報確診，由於華銀北北基地區分行已經實施分組上班，該員工6月5日就未進分行辦公，與本週分組上班的同事也未有接觸。

華銀表示，分行行舍定期會請專業清潔公司全面清消，最近一次清消為6月13日，行舍安全應無虞。華銀表示，客戶仍可到鄰近的三重分行、北三重分行辦理業務。

至於華南銀行總行大樓已經有5位員工確診，為讓同仁安心上班，華銀董事長張雲鵬決定進行大樓全員快篩。

華南銀行向台北市政府申請，並協調亞東醫院協助，設置企業快篩站，下午4點半全數完成，受檢者共計923名，包括華銀總行大樓上班的金控及銀行員工、保全、機電、清潔、園藝、團膳等外包維運廠商人員，快篩結果全數陰性。

華銀總行、中崙、信維、南勢角、南三重分行皆有員工確診，累計至今已有9位員工確診。