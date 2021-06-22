桃園龜山57歲男子5月19日在嘉義車站因心臟不適送醫急救，5月22日確診新冠肺炎，6月11日採檢陰性後回到龜山住處，但18日他曾傳訊息給姐姐，說很喘、心臟痛。21日鄰居聞到臭味，消防破門而入，才發現他倒在家中明顯死亡。
據了解，該男子有心臟病、氣喘病史，5月19日在嘉義火車站因心臟不適送醫急救，5月22日確診新冠肺炎，經過治療後。6月11日採檢陰性，因此搭乘防疫計程車回到龜山住處。
不過他18日曾用Line傳訊息給姐姐，稱心臟痛、很喘。一直到21日鄰居從男子家中聞到臭味，姐姐和消防員破門後，發現男子倒在客廳明顯死亡。
搭乘防疫計程車回到龜山住處，在家自主管理。他在18日曾傳Line給姐姐，說很喘、心臟痛21日深夜鄰居聞到男子家中傳來異味，和消防員破門後，發現倒在客廳明顯死亡。目前警方已經報請桃園地檢署相驗，法醫將採檢釐清死因。
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