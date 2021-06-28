屏東有果農傳出確診，隨即網路出現「屏東農產會沾染病毒」的假訊息，造成屏東枋山芒果大量被退訂，屏東地檢署28日證實，已主動剪報分他案，指派專責檢察官積極偵辦調查中。

屏檢主任檢察官陳怡利表示，將透過已啟動的「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，同時結合屏檢「查緝民生犯罪聯繫平臺」網絡，強化各項偵查作為，積極、從速、從嚴查緝有關散播疫情假訊息的刑事案件，以有效迅速抑制假訊息散播擴大，避免造成大眾過度恐慌，以安定社會民心。

陳怡利也呼籲社會大眾，對於恣意散播有關新冠肺炎疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

若有涉及違反社會秩序維護法第63條第1項第5款散佈謠言，足以影響公共之安寧等，將交由警方依法裁罰，民眾切莫以身試法，也請屏東地區鄉親，毋庸過度恐慌與緊張。