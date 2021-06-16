新冠肺炎疫情期間，民眾警戒心不安，一名廖姓男子，5月下旬在臉書轉貼「今天林內有一個姓張的男生在衛生所（新興路教堂附近）確診！在萬華阿公店當少爺……等語」，經台中市警察局第六分局偵查隊網路巡邏發現，向雲林縣衛生局查證，證實為「假消息」，翌日即將犯嫌查緝到案，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送雲林地檢署偵辦。

警方強調，為避免不實謠言影響防疫及造成民眾恐慌，加強查緝假訊息來源，以求安定民心，中市警第六分局5月下旬發現民眾於臉書散布疫情不實訊息，迅速於翌日查獲犯嫌依法嚴辦，澄清遏止不實謠言。

由於萬華日前傳出多人染疫，全民防疫上緊發條，警方指出，25歲廖姓男子臉書轉貼「今天林內有一個姓張的男生在衛生所（新興路教堂附近）確診！在萬華阿公店當少爺……等語」，「回林內沒口罩趴趴走」等不實訊息，經中市警第六分局偵查隊網路巡邏發現。

警方向雲林縣衛生局查證，證實前開訊息為「假消息」，於翌日即將犯嫌查緝到案，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送雲林地檢署偵辦。

警察局第六分局分局長吳耀南強調，民眾接獲來源不明或未經證實疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿透過社群媒體隨意散播、轉傳，以免觸法。民眾可透過疾管署之官方LINE「疾管家」帳號，及中央流行疫情指揮中心召開之記者會，了解防疫最新進度並杜絕假訊息，共同抗疫。