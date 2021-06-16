基隆市新增2例本土確診個案，累計268例，市長林右昌表示，疫情有趨緩情勢，但不能鬆懈，他認為，現在單一個城市「＋0」已經沒有意義，還是要以區域聯防、跨都會合作防疫，找出隱性確診者，阻斷病毒傳播鍊。

林右昌指出，基隆新增2例皆為家庭群聚，分別是案13392為50多歲男性，因兒子確診，被匡列為居家隔離，6月4日採檢陰性，身體不適採檢確診，已收治醫院；案13439為90多歲男性，是日前確診外傭（案12700）的主要照顧者，已被匡列為接觸者採檢確診，已收治醫院。

林右昌說，前幾天基隆確診案個多，讓民眾相當擔心，主要是在因為暴露在風險下的機構裡有確診者案例，市府在中央流行疫情指揮中心建議下，針對養護機構、洗腎診所落實加強版執行準則，每3天進行一次PCR檢測，將無症狀住民篩檢出來，快速進行預防性送醫、收治，保護長者健康。

基隆昨天3例確診、今天2例，疫情逐漸趨緩，但林右昌提及，不能單看數字判斷疫情，也不想給市民不切實際的期待，他認為，真正防疫目標不能放在「＋0」，現今全國未實施人流管制，某一個城市未有確診者的意義並不大，還是要以區域聯防、跨都會合作的方向進行防疫，現在的目標是撲滅社區熱點、努力找出隱性確診者、阻絕進到社區的病毒傳播鍊。

林右昌強調，北北基桃一個首都生活圈，在未嚴格限制人流移動狀況下，各個城市不能單獨來看疫情，會不夠精準，他認為，應該趁疫情趨緩時，跨縣市合作、快速疫調，並將資訊即時分享，建議中央和地方能朝這個方向一起努力，打擊病毒。