暑假即將來臨，台南市政府警察局為讓青少年從事正當休閒活動，往年都會舉辦3對3籃球賽等大型戶外活動，今年因應防疫，改為推出新型態活動「原創手繪四格漫畫」，評選優勝者除頒發禮券與獎狀外，市警局還會將作品刊登於少年隊官方臉書上，供民眾閱覽、欣賞。

市警局少年隊長蔡宗憲表示，疫情關係，目前仍未達解封大型戶外活動階段，有鑑於此，今年度的青春專案改為規畫靜態活動，讓青少年即便在家中也能激發自己的創作力與聯想力，也希望家長能事先與少年安排優質暑假活動，共同度過一個安全又有意義的假期。

市警局補充，該項活動收件期間自7月1日至30日止，參賽對象針對南市國小五年級以上、國中、高中（職）學生；競賽主題為「反毒」、「預防少年詐欺車手」及「不參與網路賭博」3項擇一，且四格漫畫題目、創意文字均須切合主題。

市警局進一步說，投稿作品一律手繪於A3大小畫紙，紙張橫向十字均分，由左至右、由上至下，呈現四格漫畫格式，作品黑白、彩色不拘，不接受剪貼、立體作品、電腦繪畫投稿；另，為避免著作權爭議，僅得使用原創人物，正本以原稿繳交，不可用原稿複印後繳交。

至於獎勵辦法，市警局指出，經評選後第1、2、3名及佳作的參賽者，將頒發禮券、獎狀，同時作品公布於少年隊臉書。得獎名單於8月20日在少年隊臉書粉絲專頁公布，並通知領獎事宜。