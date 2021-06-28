【旅遊經 編輯部報導】

防疫警戒延長，許多人的心情都可以用疲累二字來形容，而疲累並不是指身體，而是指心裡，此時不妨利用空閒時間來培養興趣或專長，若您喜歡烘焙，不論是做餅乾還是做麵包，或是暑假將至想帶著孩子們一起FUN電兼具體驗烘焙的樂趣，用麵團代替黏土讓孩子邊玩邊做，開心做著自己喜歡的點心！防疫在家悶壞了嗎？不妨透過一個一個步驟成功烤出美味的成品，除了可以藉由打麵糰出氣，連煩躁的心也在專注做烘焙的過程中冷靜了下來，獲得滿滿成就感。最重要的是，以下幾間精選店家推出的DIY組合包都已經為你把材料備齊，省去防疫期間東奔西跑買材料的問題，即可在家輕鬆地體驗烘焙的樂趣！現在擇選四家DIY動手做甜點業者！

自己做烘焙聚樂部──

全自助DIY甜點且目前全台擁有11家門市的「自己做烘焙聚樂部」，去年8月即推出免備料、烤箱/冰箱/氣炸鍋/電鍋/平底鍋皆可製作的「甜點材料包」，讓無法到店客人輕鬆享受在家自己做甜點的樂趣，今年更加碼針對親子市場，推出多款動物造型饅頭、麵包及好吃好玩的可愛餅乾擄獲媽媽的心。因應夏季來臨，並推出消暑的海洋生乳酪球、法式芒果千層及荔枝莓果生乳酪。

德麥食品──

食品原料商德麥食品嚴選旗下販售、代理的國內外頂級食材，推出防疫DIY組合包，首波包括司康、美式軟餅乾、爆漿巴斯克起士蛋糕，內容食材為各大五星飯店與知名連鎖烘焙坊使用的頂級原料，如法國諾曼第的愛樂薇奶油、獲法國原產區保護認證的萊思克AOP奶油、日本進口的鑽石牌麵粉、大明治上白糖以及比利時嘉麗寶巧克力，搭配內贈的精美食譜書與線上影片教學，在家就能做出排隊名店的完美味道。

除網購宅配外，大台北地區民眾也可選擇Line預訂自取服務，取貨現場還可以選購多種口味的新鮮貝果。德麥食品後續也計畫再推出肉桂捲、北海道土司、地瓜雜糧饅頭等DIY組合包。

德麥食品_美式軟餅乾、司康、貝果_業者提供

全台有多家門市主打一站式成套自助烘焙體驗的「Funsiamo」，為了讓客人也能「have fun at home」推出數款熱門甜點居家體驗組，有步驟簡易的麻糬小麵包、夢幻繽紛的杯子蛋糕，還有鹹食義式煙燻培根披薩及免烤箱製作的黑糖嶺崗豆腐等，可選擇品項非常豐富，而且每種材料都已經貼心分好份量，不用事前過多準備，更不用擔心事後浪費，提供直覺的食譜小書及線上教學影片，FB粉絲專頁更提供資深專人直播教學，和小朋友一起做，也不用顯得手忙腳亂。

Funsiamo_黑糖嶺岡豆腐、義式煙燻培根披薩、OREO巧克力杯子蛋糕_業者提供

柒零生手做

擁有南臺灣最大坪數DIY烘焙體驗空間的柒零生手做DIY烘焙，疫情期間推出的材料包主打只要身邊有「大碗公、湯匙」，搭配烤箱或冰箱就能作出甜點。免烤箱的生乳酪系列有最受小朋友喜愛的彩虹優酪乳、愛戀可可等口味；烤箱烘焙系列則有大人最愛的熔岩巧克力蛋糕、濃郁巧克力塔、伯爵烤Cheese等供選擇。現提供店取、冷藏宅配，高雄地區Lalamove配送服務。