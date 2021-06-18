小編今天（18日）精選5件不可不知的國內外財經大事。財政部指出，房地合一2.0將於7月1日上路，相關條文早已明訂在所得稅法中，只有立院提案修正才能變動，行政院、財政部等行政機關都不可能任意更動，因此仍維持既定時程。

【1】疫情衝擊 代銷業籲房地合一2.0暫緩上路

疫情持續三級警戒，房市也開始拉警報！繼商總主席賴正鎰日前向政府喊話，主張房地合一稅2.0應暫緩一年實施之後，代銷公會龍頭謝坤成17日也疾呼，銀行端已傳出，受疫情衝擊，有些人已繳不出來房貸、或遲繳，甚至有人要靠賣房度疫情「錢」關，卻將面臨重稅侍候，因此建請房地合一稅2.0暫緩上路。

【2】矽晶圓 明後年恐大缺貨

全球半導體產能供不應求，包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠等全線滿載投片，隨著新增產能在下半年逐步開出，矽晶圓需求持續轉強且供給吃緊。由於全球矽晶圓下半年產能增加幅度有限，在業界普遍預期明、後兩年恐出現大缺貨情況下，半導體廠積極尋求與環球晶（6488）、合晶（6182）等矽晶圓廠簽訂長約。法人預期矽晶圓市場將轉為賣方市場，價格漲勢可望延續到2023年。

【3】造市制度7月1日開跑 140檔績優冷門股有救了

140檔冷門股的資金活水來了。金管會17日宣布，台股造市者制度7月1日將正式就位，已選定上市60檔、上櫃80檔股票，將至少由九家券商扮演報價及交易參與者的角色，希望有效拉高這些優質冷門股的每月平均交易量。

【4】Fed暗示提前升息 美元強彈

美國聯準會（Fed）台北時間17日凌晨公布最新貨幣決策，利率與購債雖維持現狀，但大幅調高通膨與經濟預期。Fed官員因而暗示升息時程將提前到2023年，並透露內部已有縮減量化寬鬆（QE）的討論，美元應聲衝上逾2個月新高。

【5】英特爾CEO：半導體將迎接「美好10年」

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）近日表示半導體產業將迎接「美好10年」，即便在市場供需恢復正常後，產業仍將持續成長，呼應英特爾投資在美興建代工廠的策略。