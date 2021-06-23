台灣的消費者物價指數年增率上月激增至2.48%，創下8年以來最大增幅。反觀工業及服務業平均每人經常薪資，最新資料是4月分，為43190元，比去年同期成長2.77%；與通貨膨脹率兩相比較，發現薪資上漲的絕大部分被通貨膨脹吃掉了，令人痛心。

這波通貨膨脹來自國際，有三大來源。第一是「供需失衡」，也就是以中國大陸為首的國際經濟，疫後復甦情況強勁，帶動需求的增加，但短期的市場供給受疫情影響尚未恢復。大陸的經濟成長在去年疫情剛發生時的第1季曾經降6.8%，但隨著疫情控制以後就恢復正常，所以去年整年成長為2.3%，而今年第1季的年增率則達到18.3%。

來自復甦的需求拉力，使大陸工業生產出廠價（又稱為PPI）從去年的負成長，到今年起轉正，而5月時已高達9%，完全超乎預期。這會影響美國的進口價格、美國的生產者價格和美國的消費者物價。在這種情況之下，美國的PPI上月升到3.17%，消費者物價更可怕，4月分是4.16%曾引起股市大跌，5月分甚至來到5%，引發聯準會官員的恐慌。

引發通貨膨脹的第二個來源是各國激烈的貨幣擴張政策，尤其是美國。為了拯救疫情，美國除了把利率降到0以外，還進行所謂量化寬鬆，也就是由美國央行在市場上直接購買美國國債以及房地產抵押債券，甚至是一般公司債。一直到現在，每個月還是買800億的國債以及400億的房地產抵押債券，一共1200億。美國國債最大的持有者原來是外國，但是現在其持有比率已經低於美國央行。由央行購買國家債券或者準國營機構發行之房地產抵押債券，就等於在印鈔票，換言之就是每個月印1200億的鈔票。

銀行沒有辦法把加印的鈔票都貸款出去，所以大多變成超額準備，也就是爛頭寸。能夠貸出去主要還是房貸：利率大降，刺激買氣，所以美國的房價開始狂飆。事實上美國目前的房價水準已經超過了2008年金融海嘯前房價崩盤前夕的最高點。另外一些資金則流入股市，造成股票價格的上漲。不過，股價和房地產價格上漲，理論上不必然造成消費者物價的上漲，因為股票和中古屋的買賣，根本不計入國民生產毛額（GDP）。但此二者上漲，會引發一些衍生性效果。例如中古屋的熱況，導致新屋興建大增，這些會計入GDP，而且也會引發上游木料價格的上漲。所以美國木料曾從每材不到500元，最高漲到上月初的1686元，超過3倍，使得營造和木製品成本上升，推動消費者的通貨膨脹。

第三個造成通貨膨脹的來源就是原物料和運輸價格的普遍性上漲。聯合國農糧署的世界糧食價格指數，從去年5月的91，一路升到上個月的127.1。其他原物料，包含原油、礦產、鋼鐵，都大幅漲價了；航運更是漲到「一櫃難求」；中歐鐵路原本載運量不佳，結果從去年開始運量大增，現在班班滿載，變成「一廂難求」。

漲價的原因之一是疫情導致耕作、採收或航運受到影響，但不全然。例如糧價上升的重要理由之一是全球暖化趨勢下的乾旱；而鋼價上升也和全球暖化下的減碳政策相關。在原油方面，為了呼應減碳，有些油公司已經停止新的油源探勘。這些趨勢如同比爾蓋茲所說，不會改變，會持續下去直到人類生活型態改變。

以上3個來源，彼此密切相關。例如如果第三來源的供給中斷部分得到緩解，需求與供給青黃不接結束，物價就會恢復正常；這是目前美歐主流派的看法。但是問題在於美國央行會有政治壓力：美國上月薪資上漲率已經低於通貨膨脹率，所以實質薪資減少。在這樣的壓力下，有些聯準會官員已經改口，本來是鴿派（要繼續寬鬆）現在變成鷹派（要檢討寬鬆）。

實際公布的統計數字會說話。未來公布6、7、8月的通貨膨脹率時，如果依然節節上升，美國央行可能被迫提前限縮寬鬆貨幣的規模。美國前財政部長桑默斯說，美國現在央行等於是在高速公路上以每小時160公里的速度在開車，在這種情況之下，通貨膨脹好比路上開始出現顛簸，那非減速不可。果真如此，恐怕會引發全球股市的震撼。不過，這樣做會讓經濟回到常態、通膨壓力降低，對消費者有利，對受薪階級有利，我們且拭目以待。

（作者為東吳大學巨量資料管理學院講座教授）