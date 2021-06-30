有人建議，應依距離設指示牌，有些太遠的景點，可在沿途重要路口設置，不要全都硬塞在同一塊牌子。（張毓翎攝）

台南市白河區公所在國道3號白河交流道下所設置的指示牌，光是1塊牌子，裡面指示路標竟高達9個，且除基本的標名、方向，還夾雜英文對照和公里數，不少第一次經過的駕駛看傻眼。

來自嘉義的黃先生說，日前他要到關子嶺拜拜，一下交流道停等紅燈時，發現這塊指示牌，上面的字密密麻麻，1塊牌子竟塞了9個指示路標，還來不及看完就綠燈，當時一直想搞懂內容，卻沒意識到已轉燈號，起步太慢，還被後面車主狂按喇叭。

記者實際去現場發現，國道3號南下於白河出口下交流道往關子嶺方向，以及國3北上白河出口下交流道往白河、東山方向，路口號誌旁各設了1塊民眾投訴的指示牌，上面洋洋灑灑列了9處白河當地的風景名勝中英文名稱、方向和公里數。

當地警方表示，過去未接獲民眾下交流道時，因看這指示牌而發生事故的情事，不過他也坦言，指示牌裡面的訊息太多，可能會讓外地來的遊客看得眼花撩亂，且紅燈秒數才幾秒，光是要消化指示牌所傳達的內容，根本來不及。

當地居民說，現在使用GPS或手機Google地圖導航都非常方便，近年很夯的林初埤木棉花道、蘭花園區，其實不用再特別標示；另，也有人建議，應依距離設指示牌，有些太遠的景點，可在沿途重要路口設置，不要全都硬塞在同一塊牌子。

白河區公所農建課長陳冠翰表示，當初這指示牌設立緣由，是主事者希望民眾一來到白河下交流道，便能一目了然知道附近的觀光景點，如果民眾有提出質疑和建議，公所下周將邀集相關單位到場會勘、討論。