受惠於門市客流量穩步反彈，運動服飾公司露露檸檬（Lululemon Athletica）第一財季營收暴增88%，優於市場預期，且本季展望意外強勁，並上修全年展望，惟周四盤後股價表現乏力，目前小跌0.38%，報316.15美元。

露露檸檬公布第一財季（截至5月2日）營收年增88%，為12.3億美元，優於市場預估的11.3億美元。受防疫關閉門市影響，前一年同期營收僅有6.52億美元。以兩年基礎來看，營收則成長57%。

淨利為1.45億美元，相當於每股1.11美元，較前一年同期的淨利2860萬美元、每股盈餘22美分大幅增長。排除一次性項目，每股盈餘為1.16美元，優於分析師預估的每股91美分。

新冠肺炎疫情下的居家防疫生活帶動運動服飾的需求，儘管現在美國疫情降溫、社會持續解封，但這個趨勢似乎仍未放緩，有利於露露檸檬、Nike和Under Armour等公司的營運表現，亦提振Gap等其他傳統零售商的業務。Gap最近表示，運動服飾銷售暢旺，持續推升旗下品牌Athleta和Old Navy的銷售情況。

露露檸檬「直接面向消費者」事業營收年增55%，為5.451億美元。北美區營收成長82%，國際業務營收更暴增125%。

執行長Calvin McDonald在法說會上表示，露露檸檬仍然預期近期內國際業務的成長力道將與北美區相當。去年底，國際營收僅占公司整體營收14%。

露露檸檬旗下亦擁有居家健身平台Mirror。Mirror是Peloton的競爭對手，露露檸檬預估Mirror今年營收將介於2.5億～2.75億美元。露露檸檬預估第二財季調整後每股盈餘介於1.10～1.15美元，營收介於13億～13.3億美元，優於分析師預估的每股盈餘1.01美元、營收12億美元。

展望全年，該公司預估調整後每股盈餘介於6.73～6.86美元，營收介於58.3億～59.1億美元，優於市場預估的每股盈餘6.48美元和營收56.8億美元。

先前露露檸檬預估全年營收將介於55.5億～56.5億美元。

(時報資訊)