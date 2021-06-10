蔡凡熙日前直播和粉絲互動。（摘自IG）

防疫宅居新生活，藝人也紛紛開直播與粉絲相見歡。蔡凡熙9日深夜就與經紀公司在線舉辦「奇雞的五十道陰影」直播接力活動，葷素不忌地回答50道題目，毫不在意形象。在直播中意外被發現下半身只穿內褲，粉絲不放過他，拱他起身，他便機靈地拿起一旁的毛巾遮掩，但仍不小心露出褲角。面對連珠砲般的攻勢，他有問必答，甚至一度滔滔不絕分享太多細節，還被工作人員急忙打住喊：「夠了！」

被問及不為人知的秘密，蔡凡熙毫不吝嗇透露自己從來不剪腳指甲，都靠雙手解決。怪癖沒嚇走粉絲，他還加碼自爆小時候曾挖到太大塊的鼻屎，當下覺得難為情，因此又把鼻屎默默塞回鼻子裡，又再度被笑說：「真的太噁心！」他還大方分享電腦桌布是自己所愛的韓團BLACKPINK成員Jennie，甚至開玩笑說若能和她交往，就給觀看直播中的觀眾1人100萬，就算借高利貸也都甘願。

蔡凡熙出道五年以來與多位女演員有過合作，表示自己對所有合作的女演員都有動心過：「其實在拍戲的期間，我都會找一個點去真心喜歡對方，因為對戲的時候，才會是發自內心而不像是演出來的，不過一離開角色我就會把這個點移除。」被問到合作過的女演員誰的身材最好，蔡凡熙先官腔的回答：「都很好啊！」之後又改口說是郭書瑤，還說溜嘴：「最胖的應該就是王淨了。」接著他分享若要選擇一位藝人朋友一起環島旅遊，最想和范少勳結伴徒步環島：「因為對方已經有經驗了，可以帶著第一次體驗的我，覺得應該會很有意義。」

平常因為愛家形象受大家喜愛的蔡凡熙，直播中不斷地模仿媽媽，甚至還趁機爆料媽媽出國旅遊不喜歡花錢吃美食，每次都會吵架，還趁此機會自首自己小時候偷過媽媽的錢去買遊戲點數卡，結果被打得很慘，但被問到如果地球毀滅前要做的最後一件事，蔡凡熙還是選擇要回到家人身邊，陪伴著彼此，能夠真誠地感受到他對家人的愛與溫暖。

最後，蔡凡熙娓娓道出進入演藝圈，是人生中最瘋狂的一件事情，並期盼自己在未來能成為一位可感動觀眾的演員，也不忘感謝一直陪在身邊的粉絲們，蔡凡熙說：「謝謝你們一直都在，不管是在我空窗期，作品還沒出現的時候都還陪在身邊，直到現在還是有人在喜歡我，我會努力帶給大家更多作品，做不同的改變給大家，謝謝你們。」

群星瑞智「奇雞的五十道陰影」企劃將有多位旗下藝人陸續上線與粉絲同歡，詳情可關注群星瑞智及各藝人的Instagram官方帳號。

(中時 )