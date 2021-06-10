聯發科(2454)5月營收衝上413.26億元、月增加13%、年增加89.76%，不單是繼今年3月後，第2度站上400億元大關，也再創歷史新高，先前儘管預估京元電(2449)的染疫風暴，恐對6月營收造成短暫影響，但聯發科對於第二季財測仍維持不改變，也就是說，聯發科6月營收至少須達409億元，方可以達陣財測。

聯發科5月營收413.26億元、月增加13%、年增加89.76%，不僅是繼今年3月後，再度站上400億元大關，亦同步寫下單月歷史新高；累計前5月營收1859.3億元、年增加80.19%。

受到封測代工夥伴京元電群聚事件衝擊，聯發科預估6月營收將受到短暫影響，但對於第二季、以及全年營運的成長目標依舊維持不變。以聯發科4月、5月營收加總為778.96億元，聯發科6月營收須達409億元，方可達成財測目標，而聯發科現階段也維持第二季財測目標不改變。

先前因為大陸終端智慧型手機市場出現放緩跡象，加上印度疫情關係，導致全年智慧機市場出現雜音，只是大陸手機出貨量已經連續3年衰退，故可望迎來換機需求支撐，因此，法人預估，今年全年出貨僅會略低於2019年出貨水準、年成長達4~6%，雖然新興市場對於手機產業略有雜音，但為對聯發科影響不大，聯發科也持續看好今年整體5G智慧機市場規模將逾5億支。

聯發科預估第二季合併營收將可望季成長10~18%、落在1188~1275億元，也就是說，聯發科第二季營收將可望續創新高水準，同時，聯發科將上調全年合併營收目標達到年成長四成以上，並上修全年平均毛利率區間至44~46%。

此外，根據研調機構Counterpoint所公布的最新數據顯示，今年首季聯發科SoC(系統單晶片)於全球智慧手機晶片市場的市佔率高達35%，已經連續第三個季度連莊贏過高通，位居全球第一，聯發科第一季在全球智慧型手機的市佔率高達35%，相較去年第四季成長3個百分點，更相較較去年同期大幅成長11個百分點，主要優勢就在於相較於高通，聯發科有來自台積電(2330)在晶圓的力挺。

(時報資訊)