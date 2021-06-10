連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)公布2021年5月自結合併營收1.27億元，雖月減2.09％、仍年增達12.48％。累計前5月合併營收6.83億元、年增達38.67％。展望後市，隨著即將步入夏季飲料旺季，配合中美2大主要市場布局深化，公司持續看好下半年營運表現。

雅茗表示，疫情今年仍對全球經濟造成很大影響，尤以亞太市場的觀光餐飲、零售業目前受衝擊更大，不少業者黯然退出市場。雅茗在開源、節流策略及加強布局美國市場力道並行下，使營運動能持續不減，反映一系列變革策略效益顯現。

雅茗指出，中國大陸市場今年在疫情趨緩下平穩發展，而2015年起開始多角化布局的美國市場，目前展店已超過70家、且在手加盟訂單仍有逾30單，已成為美西地區茶飲強勢品牌，朝北美市場開展逾200家目標邁進，成為營運另一支柱。

雅茗表示，美國經濟活動隨著疫苗施打普及率先復甦，使北美市場目前對集團營收貢獻達逾12％。集團在北美以「築高牆、廣積糧、齊分享」策略進行大戰略布局，打造「Happy Lemon Happy Everyday」的品牌形象。

雅茗指出，短期內計畫透過美國子公司在地團隊及大夥伴菁英計畫，結合各菁英代理在地化資源及人力持續擴大布局，除了開設直營店外，亦會開放地區合盟模式擴大「快樂檸檬」品牌的北美茶飲市占率，中期目標進軍南美市場、搶攻美洲10億人口市場。

布局全球市場之際，雅茗亦積極進行全球供應鏈整合，除了台北國際營運總部外，也在美國及馬來西亞設立子公司及供應鏈管理系統，創造集團第二成長曲線，以就近全方位服務各地門店營運伙伴，降低關稅障礙、提高營運競爭力，有益放大華人最佳茶飲創業平台規模。

(時報資訊)